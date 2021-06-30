Как наполнились водохранилища Крыма после проливных дождей

Последние недели июня в Крыму запомнились всем сильными дождями, ливнями и наводнениями. Всего за неделю уровень заполнения водохранилищ в Крыму превысил 50% от общего объема, сообщают в госкомитете республики по водному хозяйству и мелиорации.