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Как наполнились водохранилища Крыма после проливных дождей

Как наполнились водохранилища Крыма после проливных дождей

Последние недели июня в Крыму запомнились всем сильными дождями, ливнями и наводнениями. Всего за неделю уровень заполнения водохранилищ в Крыму превысил 50% от общего объема, сообщают в госкомитете республики по водному хозяйству и мелиорации.

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