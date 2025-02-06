Минтранс поддержал трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов

Министерство транспорта России поддерживает инициативу по ужесточению ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета, в частности, предлагает увеличить срок запрета на полеты для авиадебоширов с одного до трех лет .
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