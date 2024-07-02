5 способов удалить масляное пятно с ковра

Вывести масляное пятно с ковра не очень просто. Это зависит от: – величины пятна — ущерб несопоставимый, если капнуть подсолнечным маслом или разлить целую бутылку; – вещества, которым испачкан ворс — сливочное, растительное, машинное масло, крем с торта или косметический для лица; – времени, когда ковер испачкан — только что или полгода назад.