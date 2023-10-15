Багрянник японский

Пурпурная трава японская Cercidiphyllum japonicum. Реликтовое дерево третичного периода (остаток древней флоры, появившейся на планете около 60-70 миллионов лет назад!) растет в Китае и Японии – и это одно из крупнейших деревьев умеренного пояса Восточной Азии Может достигать размеров 30 м в высоту и до 1,2-2 м в диаметре ствола.
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