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Багрянник японский

Багрянник японский

﻿﻿Пурпурная трава японская Cercidiphyllum japonicum. Реликтовое дерево третичного периода (остаток древней флоры, появившейся на планете около 60-70 миллионов лет назад!) растет в Китае и Японии – и это одно из крупнейших деревьев умеренного пояса Восточной Азии Может достигать размеров 30 м в высоту и до 1,2-2 м в диаметре ствола.

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