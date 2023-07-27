А судьи кто? Выдавшая ордер на арест Путина Томоко Аканэ объявлена в розыск

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ объявлена в розыск.Россия вполне зеркально отвечает на решение судей Международного уголовного суда арестовать президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ объявлена в розыск.Россия вполне зеркально отвечает на решение судей Международного уголовного суда арестовать президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
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