⚡️10 апреля Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков «Призыв "Впереди — Одесса" творил чудеса.
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⚡️10 апреля Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков «Призыв "Впереди — Одесса" творил чудеса.