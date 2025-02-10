Двух фигурантов дела генерала Шамарина выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отправил под домашний арест бывших замучредителя пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елену Гришину по делу о хищении 48 млн рублей при исполнении госконтракта с Минобороны.
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