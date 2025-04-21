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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев об отъезде Бардакова в «Колорадо»: «Роман Борисович сказал, что двери в СКА для нас всегда открыты. В этом плане Ротенберг дал поддержку Захару»

Ранее 24-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Эвеланш» контракт новичка на сезон-2025/26. – С каким настроением он уезжает в НХЛ? – Он уверен в себе.

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