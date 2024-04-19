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Reuters: российским чиновникам ужесточают правила выезда из страны

Reuters: российским чиновникам ужесточают правила выезда из страны

Российским госслужащим ужесточают правила выезда из страны за рубеж. Все больше чиновников не может выехать из России не только в "недружественные", но и в "дружественные" страны без одобрения ФСБ и специальных разрешений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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