Reuters: российским чиновникам ужесточают правила выезда из страны

Российским госслужащим ужесточают правила выезда из страны за рубеж. Все больше чиновников не может выехать из России не только в "недружественные", но и в "дружественные" страны без одобрения ФСБ и специальных разрешений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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