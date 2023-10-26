На ВДНХ представили программу международной выставки-форума «Россия»

В Москве на площадке ВДНХ 26 октября представили экскурсионную программу международной выставки-форума «Россия», сообщила пресс-служба программы «Больше, чем путешествие» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи).
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