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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Военкор Коц призвал отобрать у Армении скидку на российские энергоносители

Военкор Коц призвал отобрать у Армении скидку на российские энергоносители

Коц раскритиковал Пашиняна за отказ считать РФ стратегическим партнеромРоссии стоит лишить Армению скидки на энергоносители после слов премьер-министра республики Никола Пашиняна о стратегическом партнерстве двух стран.

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