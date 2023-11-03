Где в мире русских мужчин считают самыми завидными женихами? Рассказываю, показываю

Майя Maja И зачем мне это? Рекламу сказки что ли мне навязываешь?

Сергей Никитин ничего я не навязываю...я за правду.была тема там Типажи виртуальных ... тебя там называли пчёлкой,хотя ты написала што не была там. мож ты и муратову с никитой не знаешь...а муратова помёрла.это хоть ты знаешь.