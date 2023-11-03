Как известно, русские дамы в мире считаются первыми красавицами, лучшими женами. Что в Германии, что где-нибудь на востоке.
Где в мире русских мужчин считают самыми завидными женихами? Рассказываю, показываю
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Майя Maja
И зачем мне это? Рекламу сказки что ли мне навязываешь?
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17 час.
Сергей Никитин
ничего я не навязываю...я за правду.была тема там Типажи виртуальных ... тебя там называли пчёлкой,хотя ты написала што не была там. мож ты и муратову с никитой не знаешь...а муратова помёрла.это хоть ты знаешь.
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17 час.
Майя Maja
Зачем мне это? Знала, не знала. Была, не была. Какая теперь разница, если все эти люди виртуальны для меня и пиксели на экране монитора. Так же как и ты.
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17 час.
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