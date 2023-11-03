ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ников
    Совет автору - не говорить собачье слово лайфхакМыться в плавках,...
  • Вера Федорова
    😂По каким русским ...
  • Странник
    фактически узаконенная проституция, ну кому то и это нормально....Обратно же...пока есть деньги...и это основа узакон...Зачем нормальному...

Где в мире русских мужчин считают самыми завидными женихами? Рассказываю, показываю

Где в мире русских мужчин считают самыми завидными женихами? Рассказываю, показываю

Как известно, русские дамы в мире считаются первыми красавицами, лучшими женами. Что в Германии, что где-нибудь на востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
И зачем мне это? Рекламу сказки что ли мне навязываешь?
Ответить
17 час.
Сергей Никитин
ничего я не навязываю...я за правду.была тема там Типажи виртуальных ... тебя там называли пчёлкой,хотя ты написала што  не была там. мож ты и муратову с никитой не знаешь...а муратова помёрла.это хоть ты знаешь.
Ответить
17 час.
Майя Maja
Зачем мне это? Знала, не знала. Была, не была. Какая теперь разница, если все эти люди виртуальны для меня и пиксели на экране монитора. Так же как и ты.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх