Ученые показали, что случится с Землей, если весь кислород пропадет на 5 секунд

Представьте на секунду, что кислород на Земле исчезает. Не на годы и не навсегда, а всего на пять секунд.
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