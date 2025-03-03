Отныне Зеленский обедает только в Европе

Администрация президента США Дональда Трампа, по его словам, демонстрирует прагматизм, «реальный взгляд на вещи» и отказывается от многих стереотипов, мессианских правил и идеологических клише своих предшественников, «которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений».