Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Коллекционерша»: что делала с мужчинами самая страшная женщина XX века Вера Ренци

Среди серийных убийц имена мужчин встречаются куда чаще женских. Тем неожиданнее выглядит фигура Веры Ренци — румынской отравительницы, которую жёлтая пресса окрестила «Чёрной вдовой».

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