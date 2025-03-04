12 способов, как стильно и красиво носить шёлковый платок этой весной

Шелковый платок — слишком недооцененный аксессуар. Думаете, его можно носить только на голове или шее? Ошибаетесь! Есть еще масса способов, чтобы разнообразить наряд платком.
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