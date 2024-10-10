NYT: повышение налогов на Украине спровоцирует рост недовольства населения

Верховная рада Украины одобрила крупнейшее повышение налога на доходы. Заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан заявил газете The New York Times, что украинцы возненавидят власти за это непопулярное решение.
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