360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    Хохлы типичные бараны которых козел-провокатор гонит на убой. Взяли бы и развернулись против этих заградотрядов, но, ...Российский военны...
  • Ингерман Ланская
    он к тебе едет - везёт для тебя чемодан звиздюлей... Готовься! бодягу и памперсы запасай!!!В Чечне завели уг...
  • леонид рыбаков
    а почему сын кадырова его не избилВ Чечне завели уг...

NYT: повышение налогов на Украине спровоцирует рост недовольства населения

NYT: повышение налогов на Украине спровоцирует рост недовольства населения

Верховная рада Украины одобрила крупнейшее повышение налога на доходы. Заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан заявил газете The New York Times, что украинцы возненавидят власти за это непопулярное решение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх