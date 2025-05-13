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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В России зафиксировали рекордную смертность. По данным региональных ЗАГСов, в апреле 2025 года число умерших выросло до 168 тысяч человек.

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