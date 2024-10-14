Картошка с курицей в рукаве. Быстрый и сытный ужин без хлопот

В рабочие дни на приготовление вкусных ужинов по вечерам часто нет ни сил, ни времени. Но сделать аппетитное, сытное блюдо, можно и практически без усилий, если все ингредиенты запечь сразу вместе, в рукаве.
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