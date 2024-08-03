Ignio.com Весы. Ежедневный гороскоп здоровья за 6 августа 2024 года

Сегодня звезды напоминают Весам о том, что не все сладкое одинаково вредно. Если вы включите в свой рацион сухофрукты или мед, это поможет вам удовлетворить свое желание съесть что-нибудь вкусненькое и не нанесет вреда вашему организму.
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