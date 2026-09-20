Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов

Акция по срыву выборов, которую планировали провести за рубежом и в нескольких крупных городах России, полностью провалилась.
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