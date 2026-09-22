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Российская певица рассказала о затянувшейся стройке новой квартиры

Российская певица рассказала о затянувшейся стройке новой квартиры

Узнайте, как затянувшаяся стройка влияет на жизнь певицы Жени Малаховой и её семьи. .

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