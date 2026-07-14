Дмитриев: Обаму и Байдена могут ждать плохие новости на фоне новой речи Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне будущего обращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа к нации.