Дмитриев: Обаму и Байдена могут ждать плохие новости на фоне новой речи Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне будущего обращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа к нации.
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