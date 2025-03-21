Politico: NASA может закрыть офис в Вашингтоне и передать полномочия штатам

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами.
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