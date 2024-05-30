Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Я заставила дочь съехать, потому что мой муж положил на нее глаз. Я права или нет?

Я заставила дочь съехать, потому что мой муж положил на нее глаз. Я права или нет?

Вступать во второй брак, когда у вас уже есть дети от первого брака - это сложно. Дети могут не поддержать ваше желание новых отношений, им может не понравиться ваш выбор, и вы изо всех сил стараетесь, чтобы они не почувствовали себя нелюбимыми.

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