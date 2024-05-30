Я заставила дочь съехать, потому что мой муж положил на нее глаз. Я права или нет?

Вступать во второй брак, когда у вас уже есть дети от первого брака - это сложно. Дети могут не поддержать ваше желание новых отношений, им может не понравиться ваш выбор, и вы изо всех сил стараетесь, чтобы они не почувствовали себя нелюбимыми.