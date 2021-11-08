Полковник Василий Масюк: это было в Таджикистане в 90-е годы

Практически в конце 1991 года в Таджикистане началась гражданская война. Произошёл вооружённый межклановый внутриэтнический конфликт между сторонниками центральных органов власти и различными группировками в лице Объединённой таджикской оппозиции.
Практически в конце 1991 года в Таджикистане началась гражданская война. Произошёл вооружённый межклановый внутриэтнический конфликт между сторонниками центральных органов власти и различными группировками в лице Объединённой таджикской оппозиции.
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