Военные ВС России ликвидировали за сутки до 230 боевиков ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили до 230 украинских боевиков, 23 пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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