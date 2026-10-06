Церемония прощания с актером Василием Поповым пройдет в его день рождения

vk.com/Новомосковcкий театр драмы (филиал ТАТД) Прощание с актером Василием Поповым, известным по ролям в фильмах "Атака" и "Охота на лис", состоится 6 октября в храме при Центральном кладбище.
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