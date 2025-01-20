Turkiye: Турция потребует от Трампа прекратить поддержку курдов в Сирии

Турция намерена представить на рассмотрение администрации 47-го президента США Дональда Трампа вопрос о сокращении поддержки боевиков запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в Сирии, пишет газета Türkiye со ссылкой на собственные источники.
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