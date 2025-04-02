В Онежском районе завершено расследование дела о жестоком обращении с детьми

На 40-летнюю онежанку завели уголовное дело.В ходе следствия было установлено, что с сентября по декабрь 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои своей 11-летней дочери.
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