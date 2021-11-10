Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александрович Дробышев
    Так он вам дядя? Нашел родственничка!«Ошибка 2014-го»?...
  • Виктор Александрович Дробышев
    Пл поводу Крыма: самое важное - это решение жителей Крыма и Севастополя! Ведь это они - владельцы ВСЕЙ земли Крыма! А...«Ошибка 2014-го»?...
  • Лидия Санникова
    Блинкен пусть историю учит.  Хохложиды живут на российских территориях, исторических, а не придуманных Впрочем, как и...«Ошибка 2014-го»?...

На руинах победы

На руинах победы

Как же они рады! Это была действительно Великая Отечественная война. И наша Победа. 28 октября, в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк все-таки возложили венки у памятника Неизвестному солдату в киевском парке Славы.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
евгений подружин
Все в точку. Добавить нечего. Какими надо быть идиотами, чтобы не понимать очевидных вещей. Жаль, что во время войны не дорезали бандеровцев, искренне жаль. А надо было....
Ответить
1
7 час.
Владимир Барышев
Украинский фашизм, это самое мерзкое что сегодня существует в мире, это зло должно быть уничтожено ,как и вся память о нем!
Ответить
2
6 час.

Картина дня

наверх