Как же они рады! Это была действительно Великая Отечественная война. И наша Победа. 28 октября, в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк все-таки возложили венки у памятника Неизвестному солдату в киевском парке Славы.
На руинах победы
Комментарии
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евгений подружин
Все в точку. Добавить нечего. Какими надо быть идиотами, чтобы не понимать очевидных вещей. Жаль, что во время войны не дорезали бандеровцев, искренне жаль. А надо было....
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