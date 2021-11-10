На руинах победы

Как же они рады! Это была действительно Великая Отечественная война. И наша Победа. 28 октября, в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк все-таки возложили венки у памятника Неизвестному солдату в киевском парке Славы.