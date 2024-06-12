МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к «шпионажу»

Власти Дании не предоставили никаких доказательств причастности задержанной россиянки к «шпионажу». Посольство потребовало немедленно освободить соотечественницу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии