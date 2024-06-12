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МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к «шпионажу»

МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к «шпионажу»

Власти Дании не предоставили никаких доказательств причастности задержанной россиянки к «шпионажу». Посольство потребовало немедленно освободить соотечественницу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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