В России ответили на заявление США о пришедшем времени завершить конфликт на Украине

T

Tigra07

Высказывание этого "слуги народа" заслуживает его отправки на комиссию в целях освидетельствования на умственную полноценность. С 2014 года и по сей день происходит одно и то же (с вариациями, конечно, но общая линия - единая) - а он предлагает опять "надеяться". На что?