Политика как он...
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Политика как она есть

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В России ответили на заявление США о пришедшем времени завершить конфликт на Украине

В России ответили на заявление США о пришедшем времени завершить конфликт на Украине

Небольшая надежда на то, что в результате визита президента Украины Владимира Зеленского в США ему будут заложены здравые мысли об урегулировании украинского конфликта, есть, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
пятый год, нас никто не бздит, БЗДИМ-МЫ ???? ПРИЧИНЫ ИЗВЕСТНЫ ВСЕМУ МИРУ ?
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1 м.
СимАчка Пушистая
конфликт завершится, когда всю эту укрошоблу выкосят ударом Искандеров или Орешником - Зелю, Сырского,Буданова, Драпатого, и прочих подсвинков.
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1 м.
T
Tigra07
Высказывание этого &quot;слуги народа&quot; заслуживает его отправки на комиссию в целях освидетельствования на умственную полноценность. С 2014 года и по сей день происходит одно и то же (с вариациями, конечно, но общая линия - единая) - а он предлагает опять &quot;надеяться&quot;. На что?
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1 м.