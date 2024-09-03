Юрий Кот Отсутствие осознания уроков истории, исключение из нашей жизни ключевого фактора русскости порождает беспринципное и всеядное российское стадо овец, которых рано или поздно зачистят другие - более агрессивные инородцы или манкурты, верящие в собственную правоту, построенную на исторической лжи о русских.
Доколе Россия будет кормить и славить русофобов?
Комментарии
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олег донсков
Автор с
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3 час.
од
олег донсков
Автор материала украинский шовинист и русофоб. Подлец! Собрал факты и вылил помоями свою ненависть к русским и нашей истории. Второй подоляк. Пригрелся в россии и по- настоящему в зблогодарность мажет говнлм россию.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Ну не на русский же народ средства переводить...деньги на пенсии бегункам в Израиль нужны? Нужны! А орда азиатская без прокорма, за счет народа российского-тоже корма просит. Так, коренные жители подождут, немного осталось...
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2 час.
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