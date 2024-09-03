Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Доколе Россия будет кормить и славить русофобов?

Доколе Россия будет кормить и славить русофобов?

Юрий Кот Отсутствие осознания уроков истории, исключение из нашей жизни ключевого фактора русскости порождает беспринципное и всеядное российское стадо овец, которых рано или поздно зачистят другие - более агрессивные инородцы или манкурты, верящие в собственную правоту, построенную на исторической лжи о русских.

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Комментарии
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олег донсков
Автор с
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3 час.
од
олег донсков
Автор материала украинский  шовинист и русофоб. Подлец! Собрал факты и вылил помоями свою ненависть к русским и нашей истории. Второй подоляк. Пригрелся в россии и по- настоящему в зблогодарность мажет говнлм россию.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Ну не на русский же народ средства переводить...деньги на пенсии бегункам в Израиль нужны? Нужны! А орда азиатская без прокорма, за счет народа российского-тоже корма просит. Так, коренные жители подождут, немного осталось...
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2 час.

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