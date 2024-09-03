Доколе Россия будет кормить и славить русофобов?

Юрий Кот Отсутствие осознания уроков истории, исключение из нашей жизни ключевого фактора русскости порождает беспринципное и всеядное российское стадо овец, которых рано или поздно зачистят другие - более агрессивные инородцы или манкурты, верящие в собственную правоту, построенную на исторической лжи о русских.