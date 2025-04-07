Глава ВОЗ заявил, что уверен в новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия неизбежна и представляет собой "эпидемиологическую определенность", а не просто теоретический риск .
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