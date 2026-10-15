США назвали условия для возобновления стратегического диалога с Приштиной, а глава МИД Боснии и Герцеговины выразил озабоченность в обращении к Марко РубиоГосдепартамент США связал возобновление стратегического диалога с Приштиной с выполнением обязательств перед сербами в Косове и Метохии.