Сегодня самый необычный день в високосном году: природа переписала историю перед Клубничной Луной

На следующий день, 21 июня, в 21:08 взойдет полная Луна, известная как "Клубничная луна". Это полнолуние самое низкое в году, Луна остается близко к горизонту, в то время как солнце достигает самой высокой точки на небе.
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