В эпопее «Импортные тарифы США» состоялся очередной сюжетный поворот. Вечером 9 апреля Дональд Трамп написал в социальной сети пост о […] The post Трамп воюет с Китаем и дрессирует остальных appeared first on Медиакратия.
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