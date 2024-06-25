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Военное обозрение

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В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Кортеж главы венгерского правительства был протаранен неизвестным автомобилем, но версии произошедшего разнятся.

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Комментарии
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Eduard
Не удивительно,Запад вестюв крови!
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