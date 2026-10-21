Матч чемпионата Франции перенесен на другую дату из-за новых акций протеста. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переносе матча 8-го тура Лиги 1 « Тулуза » – « Труа » с 24 октября на 25-е – по запросу префектуры Верхней Гаронны.
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