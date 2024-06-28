Уехавшая на Украину певица Максакова не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова (внесена Минюстом в список иностранных агентов) не оплатила долги в Российской Федерации на сумму более 60 тысяч рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы .
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