10 интересных идей из книги «Кошелёк или жизнь»

10 идей из книги «Кошелек или жизнь» — стоит принять к сведению. 1) Долги растут, деньги обесцениваются, пенсии тают, состояние мировой экономики лишает любых гарантий, системы страхования не справляются, можно в любой момент оказаться без работы.