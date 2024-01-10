Стали известны популярные и необычные имена новорожденных в декабре в Тульской области

Пресс-служба регионального Органа записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) назвала самые популярные и редкие имена, которые жители Тульской области выбирали для своих новорожденных детей в декабре 2023 года.
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