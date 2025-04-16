БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    300 против 700.000 жителей? Синдром Одессы...Эти люди не сдали...
  • Воробей
    Ну, в таком деле не всегда получается поспешить. Собственно, масштаб и длительность СВО это и демонстрирует. Речь тут...Эти люди не сдали...
  • Misha Glusch
    таки надо подбросить им ятаганов - пусть режутся...«Великие восточны...

Новокузнецк. Наши дни. Рабы умирали – азербайджанцы богатели: Выпущенные из СИЗО состояли в группировке, сбившей Су-24 в Турции

Новокузнецк. Наши дни. Рабы умирали – азербайджанцы богатели: Выпущенные из СИЗО состояли в группировке, сбившей Су-24 в Турции

Выходцы из Азербайджана 13 лет насильно удерживали в Новокузнецке девять рабов, в том числе и женщин, которых побоями заставляли трудиться.

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Комментарии
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Федор Родников
Я не понимаю чего ждёт Москва,о чём думают в Кремле,правительстве,гос.думе,сов.феде неужели думают что всё само по себе рассосётся?
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16 час.
ВС
Валерьян Смогловский
В. Москве. Все. Хорошо. А. Кто. Против. Сразу. Подоплека. Межнациональная. Ненависть. Какой. Идиот. Это. Придумал. Я. Живу. В. Своей. Стране. И. Также. Все. Население. России. Почему. Мы. Должны. Их. Любить. За. То. Что. Они. Приезжают. Об устраиваются. Незаконно. А. Потом. Качают. Права. И. срут. Нам. На. Голову. А. Правительство. Говорит. Они. Несут. Свою. Культуру. Надо. Быть. Талерантными. Легко. Говорить. За. Кремлёвской. Стеной
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12 час.
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