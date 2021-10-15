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Украинский посол Пристайко сообщил о грядущих поставках вооружения из Великобритании

Украинский посол Пристайко сообщил о грядущих поставках вооружения из Великобритании

По его словам, мероприятия пройдут в целях модернизации украинских военно-морских сил. Как добавил посол, Великобритания поставит самое современное вооружение, которое уже находится в составе военных сил страны и соответствует стандартам НАТО.

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