Украинский посол Пристайко сообщил о грядущих поставках вооружения из Великобритании

По его словам, мероприятия пройдут в целях модернизации украинских военно-морских сил. Как добавил посол, Великобритания поставит самое современное вооружение, которое уже находится в составе военных сил страны и соответствует стандартам НАТО.
По его словам, мероприятия пройдут в целях модернизации украинских военно-морских сил. Как добавил посол, Великобритания поставит самое современное вооружение, которое уже находится в составе военных сил страны и соответствует стандартам НАТО.
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