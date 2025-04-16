Счетная палата нашла недостатки в развитии электросетевого комплекса Крыма

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ отмечает недостаточную эффективность реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса Крымского полуострова, прежде всего, это связано с неоднократным переносом сроков ввода объектов в эксплуатацию и неэффективным использованием бюджетных … .