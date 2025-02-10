Политики из ЮАР послали Маска к черту

Южноафриканская партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) в ответ на призыв предпринимателя Илона Маска объявить ее лидера преступником из-за якобы расистских высказываний против белого населения, послала «к черту» самого Маска, а также его союзников в США и Израиле, обвинив миллиардера во вмешательстве во внутренние дела ЮАР и попытке подрыва суверенитета страны.