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Русская весна

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Политики из ЮАР послали Маска к черту

Политики из ЮАР послали Маска к черту

Южноафриканская партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) в ответ на призыв предпринимателя Илона Маска объявить ее лидера преступником из-за якобы расистских высказываний против белого населения, послала «к черту» самого Маска, а также его союзников в США и Израиле, обвинив миллиардера во вмешательстве во внутренние дела ЮАР и попытке подрыва суверенитета страны.

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