Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Олешня в Курской области

Он перешёл под контроль российских военных в результате успешных действий группировки войск «Север». В зоне её ответственности противник за сутки потерял 165 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть артиллерийских орудий, четыре пусковых установки РСЗО и три станции РЭБ.

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