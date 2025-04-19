Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Олешня в Курской области

Он перешёл под контроль российских военных в результате успешных действий группировки войск «Север». В зоне её ответственности противник за сутки потерял 165 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть артиллерийских орудий, четыре пусковых установки РСЗО и три станции РЭБ.