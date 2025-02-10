Представитель МИД России рассказал о роли Крыма в развитии народной дипломатии

Сегодня, 10 февраля, в России отмечают День дипломатического работника. В свой профессиональный праздник представитель МИД России в Симферополе Артём Березовский рассказал о роли дипломатии в современном мире, особенностях российского подхода к международным отношениям и месте Крыма в глобальной повестке.
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