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Спикер парламента Крыма: Трамп вынужден перекраивать свои планы на переговоры с Россией

Спикер парламента Крыма: Трамп вынужден перекраивать свои планы на переговоры с Россией

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа могут начаться переговоры между РФ и США по урегулированию украинского кризиса.

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